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Торговля, инвестиции, образование, медицина - в фокусе внимания Беларуси и Пакистана в Минске
Расширение взаимодействия и новые контакты Беларусь и Пакистан сегодня прорабатывают на бизнес-форуме. Это мощный импульс развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества деловых кругов. Повестку готовили с учетом сфер интересов партнеров.
Минск сегодня принимает Белорусско-пакистанский бизнес-форум. Эта площадка уже доказала свою эффективность. Именно здесь в прошлые годы был дан старт многим общим инициативам по линии двустороннего сотрудничества. С белорусской стороны принимают участие более 120 предприятий, а с пакистанской - свыше 100 участников.
Все нацелены на продуктивную работу и, конечно же, выгодное партнерство. К слову, дипломатическим отношениям двух государств уже более 30 лет. За это время подписано более сотни меморандумов и соглашений.
Пакистан заинтересован во всем, что связано с сельским хозяйством. Вот один из аграрных проектов «Зеленый Пакистан» уже реализуется с помощью белорусской сельхозтехники. Ну а вообще торговля, инвестиции, трудоустройство, образование, медицина — все это в фокусе внимания двух стран.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
"Главы наших государств договорились о том, что нужно ускорить это взаимоотношение, вывести его на новый уровень. Вот прошедшие полгода интенсивно работали специалисты со стороны Пакистана, со стороны Республики Беларусь, проведено множество переговоров, и мы, на мой взгляд, совершаем сегодня важный прорыв - ответный визит премьер-министра в нашу страну. Товарооборот между нашими странами за 2024 год превысил 50 млн долларов. Это достаточно большая сумма, но это далеко не предел. Я абсолютно уверен в том, что этот приезд и бизнес-форум, который сегодня здесь проходит, позволит нам достигнуть гораздо более высоких цифр".
Михаил Мятликов, председатель БелТПП: "Благодаря контактам, которые проходят на переговорах, зарождаются новые сферы направления деятельности. Как, например, по деревообработке. Это новое направление, по которому началось взаимодействие между бизнесом Пакистана и Беларуси. Идут поставки сухого молока сегодня в Пакистан, детского питания. Поэтому я думаю, что те контакты, которые произойдут на площадке форума, откроют новые ниши, по которым начнется взаимодействие".
Программа форума насыщенная. Он, кстати, уже шестой по счету, в повестке переговоры, презентации возможностей двух стран, в частности, в логистической, банковской, промышленной и торговой сферах. После пленарной части в программе участников подписания документов это соглашение в различных сферах между белорусскими и пакистанскими организациями. Все это, конечно же, придаст импульс двустороннему сотрудничеству.
Партнеры единогласны во мнении, что потенциал двух стран позволяет наращивать сотрудничество и в дальнейшем, взаимный интерес двух стран высок по многим направлениям.