19 сентября открыты общественные приемные при ФПБ

Так, народный контроль за ценами, качеством и доступностью для населения важнейших товаров и услуг продолжается. С адресами общественных приемных можно ознакомиться на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов. Также там размещена специальная форма "Сообщить о ситуации с ценами", через которую можно направить свои обращения.