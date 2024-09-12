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19 сентября открыты общественные приемные при ФПБ

Общественные приемные по вопросам регулирования ситуации на потребительском рынке открыты 19 сентября при Федерации профсоюзов Беларуси.

Так, народный контроль за ценами, качеством и доступностью для населения важнейших товаров и услуг продолжается. С адресами общественных приемных можно ознакомиться на официальном интернет-портале Федерации профсоюзов. Также там размещена специальная форма "Сообщить о ситуации с ценами", через которую можно направить свои обращения.

Каждый потребитель может внести свои предложения по совершенствованию ситуации, сообщить об отсутствие товаров, недостаточном ассортименте, завышении цен и ненадлежащем качестве предлагаемых товаров и услуг.

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