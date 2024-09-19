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Беларусь и Россия рассчитывают активнее развивать рынок газомоторного топлива
Беларусь и Россия рассчитывают активнее развивать рынок газомоторного топлива. Об этом было заявлено сегодня на заседании союзных парламентариев.
Комиссии парламентского собрания по энергетике, транспорту, промышленности и торговле обсудили перспективы в этой сфере.
Беларусь и Россия развивают рынок газомоторного топлива
Один из ключевых вопросов в сегодняшней повестке заседания союзных парламентариев - это развитие, а в перспективе и создание единого рынка газомоторного топлива.
Как известно, такое топливо имеет целый ряд плюсов. Это не только цена, но еще и экологичность. Мы знаем, что ресурсы природного газа в России в достатке. Это тоже определяющий момент, почему бы не развивать транспорт, который заправляется автогазом.
Беларусь со своей стороны может предоставить технологии, базу по созданию широкой линейки таких машин.
Сегодня на заседании констатировали - есть позитивная динамика сотрудничества с белорусскими производителями по созданию газомоторной техники и автомобилей. Многие модели уже не имеют аналогов в мире. Например, есть первый в мире зерноуборочный комбайн "Полесье", наш карьерный БЕЛАЗ, тоже работающий на газу. И парламентарии, кстати, уже ознакомились с такими машинами.
Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Вчера мы посещали Белорусский автомобильный завод. Мы посмотрели уже опытные образцы газомоторным топливом, работающие на сжиженном топливе газовом. И Россия заинтересована в наших образцах. Мы еще посмотрим и автобусы. И тем более наш производитель предлагает даже сопровождение, инфраструктуру для заправки тех же газомоторных машин и так далее. Поэтому сегодня будет выработано какое-то единое решение в рамках Союзного государства".
Есть мнение, что Союзному государству нужен единый рынок газомоторного топлива, чтобы у субъектов хозяйства были равные условия по производству, использованию таких машин на природном газе, реализации проектов по созданию необходимой для этого инфраструктуры. Это позволит задействовать научно-промышленный потенциал новейшей разработки в области импортозамещения, который есть у Беларуси и России.
В "Великом Камне", где проходят заседания союзных парламентариев, на открытой площадке представлены новинки наших производителей, а также совместные проекты наших предприятий России и Беларуси. И совсем скоро белорусские образцы будут представлены на масштабном петербургском газовом форуме, который пройдет в октябре.
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