Беларусь и Россия рассчитывают активнее развивать рынок газомоторного топлива. Об этом было заявлено сегодня на заседании союзных парламентариев.

Комиссии парламентского собрания по энергетике, транспорту, промышленности и торговле обсудили перспективы в этой сфере.

Беларусь и Россия развивают рынок газомоторного топлива

Один из ключевых вопросов в сегодняшней повестке заседания союзных парламентариев - это развитие, а в перспективе и создание единого рынка газомоторного топлива.

Как известно, такое топливо имеет целый ряд плюсов. Это не только цена, но еще и экологичность. Мы знаем, что ресурсы природного газа в России в достатке. Это тоже определяющий момент, почему бы не развивать транспорт, который заправляется автогазом.

Беларусь со своей стороны может предоставить технологии, базу по созданию широкой линейки таких машин.

Сегодня на заседании констатировали - есть позитивная динамика сотрудничества с белорусскими производителями по созданию газомоторной техники и автомобилей. Многие модели уже не имеют аналогов в мире. Например, есть первый в мире зерноуборочный комбайн "Полесье", наш карьерный БЕЛАЗ, тоже работающий на газу. И парламентарии, кстати, уже ознакомились с такими машинами.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Вчера мы посещали Белорусский автомобильный завод. Мы посмотрели уже опытные образцы газомоторным топливом, работающие на сжиженном топливе газовом. И Россия заинтересована в наших образцах. Мы еще посмотрим и автобусы. И тем более наш производитель предлагает даже сопровождение, инфраструктуру для заправки тех же газомоторных машин и так далее. Поэтому сегодня будет выработано какое-то единое решение в рамках Союзного государства".

Есть мнение, что Союзному государству нужен единый рынок газомоторного топлива, чтобы у субъектов хозяйства были равные условия по производству, использованию таких машин на природном газе, реализации проектов по созданию необходимой для этого инфраструктуры. Это позволит задействовать научно-промышленный потенциал новейшей разработки в области импортозамещения, который есть у Беларуси и России.