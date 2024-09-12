Стало известно, когда в Дубае запустят аэротакси

Еще одна страна обещает запустить аэротакси. К началу 2026 года воздушный транспорт появится в Дубае. Проект совместный - Эмиратам поможет его реализовать одна из калифорнийских транспортных компаний.

А сейчас власти уже занимаются тестированием и сертификацией парка. В городе проектируются станции для вертодромов. Всего в планах правительства возвести четыре вертикальных аэропорта для такси, два из которых будут запущены к 2026 году. В комплексах будет работать служба мониторинга и безопасности.