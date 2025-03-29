Товарооборот Беларуси и России в 2024 году увеличился на 6,3 %

Торговые связи между Беларусью и Россией продолжают укрепляться, а ассортимент продукции расширяется.

В 2024 году товарооборот между двумя странами вырос на 6,3 %. Такие данные Белстат опубликовал ко Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля.

Так, 82,5 % белорусского экспорта в Россию пришлось на промежуточные и потребительские товары. Среди ключевых позиций - молочная и мясная продукция, грузовые и легковые автомобили, а также телевизоры, мониторы и проекторы. При этом почти 71 % импорта из России составили промежуточные товары. В лидерах нефть и природный газ, черные металлы и изделия из них.

По данным последней переписи населения, в Беларуси проживали более 700 тыс. россиян. Больше половины из них - женщины. Еще несколько интересных фактов. Например, в прошлом году было заключено 957 брачных союзов, в которые невеста из Беларуси, а жених из России, и 956 союзов с российской невестой и белорусским женихом.