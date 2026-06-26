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Товарооборот Беларуси и России за I квартал 2026 года вырос на 7,5 %
Автор:Редакция news.by
Товарооборот Беларуси и России за I квартал вырос на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Лидерами сотрудничества среди российских регионов являются Московская, Смоленская, Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.
Например, только на территории российской столицы функционируют более 320 специализированных торговых предприятий, которые реализуют белорусские товары.