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Товарооборот Беларуси и России за I квартал 2026 года вырос на 7,5 %

Товарооборот Беларуси и России за I квартал вырос на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Лидерами сотрудничества среди российских регионов являются Московская, Смоленская, Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Например, только на территории российской столицы функционируют более 320 специализированных торговых предприятий, которые реализуют белорусские товары.

Разделы:

ЭкономикаРоссия

Теги:

товарооборот