Товарооборот Беларуси и России за I квартал 2026 года вырос на 7,5 %

Товарооборот Беларуси и России за I квартал вырос на 7,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Лидерами сотрудничества среди российских регионов являются Московская, Смоленская, Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.