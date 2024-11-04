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Траты россиян на новые машины бьют рекорды. Какие авто покупают чаще всего?
Траты россиян на новые автомобили побили рекорд.
Если в октябре 2023 года было потрачено 340 млрд российских рублей, то в октябре текущего года - 542 млрд рублей. По сравнению с прошлогодними показателями рост расходов составил почти 60 %.
Чаще всего покупали китайские авто - на них потрачено 335 млрд. Порядка 78 млрд рублей пришлось на приобретение автомобилей российских брендов. 34 млрд рублей потратили на европейские машины.
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