Целый комплекс услуг. В Беларуси появится финансовый маркетплейс

Финансовый маркетплейс создадут в Беларуси. Он входит в число перспективных проектов, которые Белорусская валютно-фондовая биржа планирует воплотить в жизнь в ближайшее время.



Речь идет о площадке, на которой физические и юридические лица без посредников смогут получать целый комплекс услуг без обращения в финансовые учреждения.