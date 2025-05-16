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Целый комплекс услуг. В Беларуси появится финансовый маркетплейс
Финансовый маркетплейс создадут в Беларуси. Он входит в число перспективных проектов, которые Белорусская валютно-фондовая биржа планирует воплотить в жизнь в ближайшее время.
Речь идет о площадке, на которой физические и юридические лица без посредников смогут получать целый комплекс услуг без обращения в финансовые учреждения.
Так, уже в этом году планируют обеспечить возможность покупать на финансовом маркетплейсе акции и облигации отечественных предприятий в ходе их первичного размещения.
В дальнейшем расширят линейку продуктов за счет наиболее востребованных услуг банковских и страховых организаций.