Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум. Она поднялась выше 3,4 тыс. долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.