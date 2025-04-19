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Цена фьючерса на золото обновила исторический максимум
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум. Она поднялась выше 3,4 тыс. долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки.
По данным на 09:09 мск, цена на драгметалл росла на 0,19 % и составляла 3 400,5 долларов за тройскую унцию. К 09:24 мск стоимость золота ускорила рост до 3 401,2 долларов за тройскую унцию (+0,21 %).