Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Цена газа в Европе выросла на 40 % за первое полугодие

Цена газа в Европе выросла на 40 % за первое полугодие к такому же периоду 2024-го. Об этом информирует Лондонская биржа.

Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски.

При этом импорт сжиженного природного газа Европой четвертый месяц подряд обновляет рекорд. Темпы закачки газа в подземные хранилища в июне значительно выросли и находятся на максимуме за последние три года.

ценыгаз