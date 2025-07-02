Цена газа в Европе выросла на 40 % за первое полугодие к такому же периоду 2024-го. Об этом информирует Лондонская биржа.

Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски.