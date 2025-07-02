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Цена газа в Европе выросла на 40 % за первое полугодие
Автор:Редакция news.by
Цена газа в Европе выросла на 40 % за первое полугодие к такому же периоду 2024-го. Об этом информирует Лондонская биржа.
Росту стоимости способствовали возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски.
При этом импорт сжиженного природного газа Европой четвертый месяц подряд обновляет рекорд. Темпы закачки газа в подземные хранилища в июне значительно выросли и находятся на максимуме за последние три года.