Цена на золото бьет рекорды. Эксперты рассказали, с чем это связано

Золото бьет все рекорды. Стоимость апрельских фьючерсов на его поставку превысила очередную историческую отметку в 2950 долларов за тройскую унцию. В моменте контракты подорожали еще больше, остановившись рядом с психологической отметкой в 3 тыс. долларов.

По мнению экспертов, это связано с введением США пошлин на сталь и алюминий и риском расширения торговых войн на планете. Инвесторы снова ищут более безопасные активы еще и из-за затянувшихся конфликтов в Газе и Украине.