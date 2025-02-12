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Цена на золото бьет рекорды. Эксперты рассказали, с чем это связано
Золото бьет все рекорды. Стоимость апрельских фьючерсов на его поставку превысила очередную историческую отметку в 2950 долларов за тройскую унцию. В моменте контракты подорожали еще больше, остановившись рядом с психологической отметкой в 3 тыс. долларов.
По мнению экспертов, это связано с введением США пошлин на сталь и алюминий и риском расширения торговых войн на планете. Инвесторы снова ищут более безопасные активы еще и из-за затянувшихся конфликтов в Газе и Украине.
Подъем в этом году уже наблюдался: в конце января - начале февраля золото превышало исторические максимумы дважды за одну неделю и впервые пробило отметку в 2900 долларов за унцию.