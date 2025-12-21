3.66 BYN
"Цифра", сильные регионы, инвестиции - какие задачи стоят перед Беларусью на 2026-2030 годы
19 декабря 2025 года во Дворце Республики делегаты приняли Программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие 5 лет.
Программа социально-экономического развития - как план к действию. Четко расписанные цели и задачи, ключевые приоритеты, и, конечно, то, где еще нужно добавить.
В общем, впереди время конкретных дел, где будущее за "цифрой", инновационными производствами, сильными регионами, качественными инвестициями и укреплением обороноспособности.
Что готовит следующая пятилетка белорусам? Семь приоритетов программы - подробно разберем в рубрике "Контекст".
Цифры гордости
Что является главной ценностью любого государства? По крайней мере белорусского уж точно… Конечно, это люди. Человек - в самом центре политики Беларуси. Почему? Потому что это вопрос будущего. Демографическая безопасность - приоритет пятилетки номер один. Здесь три госпрограммы. Остановимся на здравоохранении.
7 млрд рублей инвестиций. 42 новые больницы и РНПЦ, 19 поликлиник, 18 специализированных медорганизаций. Таковы масштабы строительства на следующие 5 лет.
А чтобы белорусы больше думали не о болезнях, а о здоровье - миллиард рублей вложат в строительство объектов физкультуры и спорта.
Более 10 лет наша страна удерживает высокие позиции по индексу человеческого развития. И к 2030 году намерены закрепиться на 61-м месте из почти двух сотен стран. Это согласно второму приоритету программы, где и прописано строительство порядка 20 новых детских садов и 27 школ. Расширится доступность групп в детских садах для малышей до двух лет - это позволит молодым мамам, при желании, раньше выходить на работу.
Дальше. Создание качественной и удобной среды для жизни. Что это значит для людей? В первую очередь - это жилье. За 5 лет обеспеченность на одного жителя повысят до 33 кв. м.
Ресурсы будут направлены и на строительство арендного жилья, в том числе с правом выкупа. Такое решение позволит привлечь кадры в регионы.
А еще комфорт - это и качественные дороги. Все они от райцентров к агрогородкам к 2030 году будут с усовершенствованным покрытием.
В планах - реконструкция, строительство и капремонт не менее 25 тыс. км республиканских и местных дорог.
Конечно, благосостояние страны - это основа благосостояния семьи. А значит, нужна технологическая перезагрузка. Будем делать ставку на инновационное развитие, производство промышленных роботов, беспилотных систем, пилотируемой авиационной техники и микроэлектронной продукции.
В программе 25 крупнейших инвестпроектов, с объемом инвестиций около 12 млрд рублей.
Бизнес станет опорной точкой для технологического развития. Будет создан Центр развития предпринимательства, единая онлайн-платформа. Расширятся и инструменты финансовой поддержки Банка развития.
Ставим (стабильно не первый год) на внешние поставки. Экспорт товаров и услуг должен показать рост в 1,2 раза. И 44 % из общего объема - это высокотехнологичная и наукоемкая продукция (на такую сейчас спрос во всем мире). Что касается географии, 30 % оставляем за странами дальней дуги.
В общем, стратегия в том, чтобы белорусы почувствовали рост экономики и особенно в регионах. Сделать их сильными - столп номер 5, на котором зиждется будущая пятилетка. Не секрет, задачи стоят не самые простые - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры. Статус спутника получат не только города, но и деревни. А это значит, создать такое место, где хочется жить. В точных цифрах это выглядит так: рост реальной зарплаты не менее чем в 1,2 раза. Плюс строительство сотен новых животноводческих комплексов и теплиц. Плюс 80 инвестпроектов в сфере переработки сельхозпродукции.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Мы подошли к реализации этого приоритета по двум направлениям. Первое, у всех регионов должны быть, в соответствии с законом, свои региональные программы на 5 лет. Все должно быть раскрыто - все 7 направлений, все индикаторы - у себя в регионе. То есть, развитие регионов через призму основной пятилетки. Второе направление - уникальность каждого региона. Для Брестчины и Гомельщины - это развитие Припятского Полесья. Недавно на совещании Президента обсуждали эту тему. Соответствующая программа сегодня дорабатывается. Для Могилевщины - развитие районов юго-восточного региона. Для Гроднищины, Витебщины - развитие нашего Поозерья и туристического потенциала. Для Минщины - развитие Минского промышленного пояса для того, чтобы не концентрировать новые производства в Минске, а создавать их в районах, расположенных вокруг города Минска".
В области обороны - особые приоритеты. Будем и далее развивать ракетостроение. БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
Седьмой приоритет - туристическая сфера. Программа готовит масштабный апгрейт инфраструктуры. Задача - вывести эту отрасль на качественно новый уровень. Превратить в национальный проект. Сервис, общепит, гостиницы - все это может и должно приносить как прибыль одним, так и комфорт и радость другим.
Подытожим - главная результат любой экономики - доходы людей - они должны взлететь более чем на пятую часть в следующие пять лет.
Принятая программа - это проект модернизации, обновления всех сфер нашей жизни. Да, Прошедшая пятилетка пришлась не на самый простой период. Однако национальная экономика выдержала испытания временем. Поэтому от следующий пятилетки меньшего и не ждут.