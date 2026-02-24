Турчин: Беларусь рассчитывает к 2030 году увеличить товарооборот с Узбекистаном до 2 млрд долларов

Беларусь рассчитывает к 2030 году увеличить товарооборот с Узбекистаном до 2 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.