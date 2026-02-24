3.73 BYN
Турчин: Беларусь рассчитывает к 2030 году увеличить товарооборот с Узбекистаном до 2 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Беларусь рассчитывает к 2030 году увеличить товарооборот с Узбекистаном до 2 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Напомним, продолжается официальный визит нашей правительственной делегации в Узбекистан. Двухдневный график предельно насыщен: от высокотехнологичных цехов до подписания контрактов на десятки миллионов долларов. Также 24 февраля состоялась встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.