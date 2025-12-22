Турчин: Стратегический план Банка развития до 2030 года должен быть увязан с программой на пятилетку

Стратегический план Банка развития до 2030 года должен быть увязан с приоритетами и задачами Программы социально-экономического развития на пятилетку. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Наблюдательного совета Банка.

Что касается текущей пятилетки, ее Банк развития заканчивает с высокими показателями. Общий объем финансовой поддержки за пятилетку на треть превысил плановый. Акцент был сделан на развитие регионов и производство продукции импортозамещения. Схожие приоритеты остаются и на ближайшую пятилетку, однако добавятся и новые направления.

"Банк развития предоставляет необходимые инструменты для достижения целей, которые наметил себе бизнес в различных направлениях. И уже на днях мы анонсировали свою обновленную продуктовую линейку для поддержки инвестиционных проектов. Что нового у нас появилось? Это поддержка туризма. Этот продукт позволяет финансировать проекты на срок до 15 лет под 6 % годовых. Такого продукта не было. Это продукт в области поддержки перспективных промышленных производств, когда мы говорим о биотехнологиях, когда мы говорим о беспилотных летательных аппаратах и роботизации".