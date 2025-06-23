3.77 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Тысячи единиц белорусской техники торжественно передали Нигерии
Новости к нам приходят с дальней дуги. Беларусь и Нигерия сегодня подтвердили дальнейшее сотрудничество. Наша страна официально передала сельхозтехнику в рамках реализации дорожной карты. И как заявил президент Нигерии на торжественной церемонии, это только начало. Также глава африканского государства принял приглашение нашего Президента посетить Беларусь.
Контакты и контракты, уважение и общий интерес - вот что связывает сегодня Беларусь со многими африканскими государствами. И несмотря на расстояние страны на разных континентах понимают, что Беларусь не ограничивается экспортом своих товаров, наш диалог строится на партнерских отношениях на взаимовыгодных условиях.
Десятки местных СМИ, встречи и переговоры на ногах, обсуждение актуальных вопросов от образования до торговли. И, конечно, особая гордость за нашу страну, промышленность и ее возможности.
Красная ленточка перерезана, Беларусь вручила символичный ключ президенту Нигерии как знак того, что первая фаза дорожной карты завершена. И глава африканского государства скажет, что это только начало.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Предполагается дальнейшая реализация второй и третьей фазы, в рамках которой уже будут создаваться современные сервисные центры с наличием мобильных бригад, которые будут обеспечивать обслуживание и ремонт техники, а также создание сборочных производств. Рассматривается строительство зерносушильных комплексов".
Абубакар Шаиб Кьяри, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Нигерии:
"У нас уже есть определенный опыт сотрудничества с Беларусью. Грузовые машины МАЗ, трактора "Беларус", которые хорошо себя показали. Я лично видел трактор "Беларус", который работал 50 лет. И мы надеемся, что эти машины также будут долго работать".
Беларусь и Нигерия укрепляют сотрудничество
Курс на повышение эффективности АПК в Нигерии взяли несколько лет назад. И здесь опыт Беларуси пришелся кстати. Год назад в Минске подписали дорожную карту, а сегодня 2 тыс. тракторов, с десяток комбайнов, тысячи единиц оборудования, запчастей и прицепной техники готовятся выйти в поля.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Когда министр сельского хозяйства Нигерии в прошлом году посетил Беларусь и нашу выставку "Белагро" по поручению президента Нигерии Болы Тинубу, увидел весь тот масштаб техники, которая производится у нас, те результаты, которые механизация сельского хозяйства дала в Беларуси. Доложил руководству и, образно говоря, было принято решение, что если белорусы идут сюда комплексно, с поддержкой, с обучением, то лучше выбрать именно белорусский вариант".
Этот момент без преувеличения исторический. Он наглядно демонстрирует, что торговые пути между двумя странами, которые когда-то казались далекими, сегодня благодаря проделанной работе и поддержке на высшем уровне прокладывают маршрут нашим отечественным брендам.
Родион Козлов, замдиректора, главный конструктор ОАО "Лидагропроммаш":
"Наше предприятие представлено двумя видами продукции: сеялка для пропашных культур, сеялка точного высева для посева кукурузы и навесной опрыскиватель ОНШ-800 с 12-метровой штангой. В принципе это та продукция, которая сегодня поможет нигерийской стороне обеспечить свою продовольственную безопасность в первую очередь".
Дмитрий Самак, начальник управления холдинга "Бобруйскагромаш":
"Мы поставляем во многие африканские страны, но текущий объем поставки в Нигерию для нас рекордный объем, поэтому этот рынок для нас очень важен. И мы надеемся, что данная поставка поможет укрепить наши позиции на данном рынке и, несомненно, приведет к продовольственной безопасности данной страны".
Новые экспортные перспективы
Сельское хозяйство под ключ - именно с такими подходом наша страна приходит в африканские страны.
С этого начиналось наше сотрудничество с Зимбабве, где благодаря нашей технике смогли решить продовольственный вопрос и уже подсчитывают выгоду от механизации сельского хозяйства.
Олег Водчиц, представитель компании по продвижению белорусской техники в Африке:
"Преимущество наше, конечно же, это и цена, и качество. И самое важное наше преимущество, что мы одна из тех немногих, наверное, компаний, которая предлагает комплексное решение. Что значит комплексное? Это означает, что да, кто-то вам может предложить тракторы, кто-то может предложить комбайны. И мы лишь одни те немногие, кто может поставить полностью комплексно и закрыть весь вопрос для Министерства сельского хозяйства. От начала и до конца, плюс обучение. То есть мы не оставляем свою технику. Мы проводим обучение, передаем все наши знания и навыки как в обслуживании этой техники, так и в самом сельском хозяйстве непосредственно".
Нигерия в списке перспективных точек роста в Африке. И для Беларуси важно иметь как можно больше таких опорных точек везде, где нам открыты двери, где нас ждут. А на белорусский товар всегда найдется свой покупатель. Глава МИД анонсирует, что вскоре будем покорять рынок Ганы, Мозамбика и Ботсваны. Проектные предложения белорусы уже готовят.