Тысячи единиц белорусской техники торжественно передали Нигерии

Новости к нам приходят с дальней дуги. Беларусь и Нигерия сегодня подтвердили дальнейшее сотрудничество. Наша страна официально передала сельхозтехнику в рамках реализации дорожной карты. И как заявил президент Нигерии на торжественной церемонии, это только начало. Также глава африканского государства принял приглашение нашего Президента посетить Беларусь.

Контакты и контракты, уважение и общий интерес - вот что связывает сегодня Беларусь со многими африканскими государствами. И несмотря на расстояние страны на разных континентах понимают, что Беларусь не ограничивается экспортом своих товаров, наш диалог строится на партнерских отношениях на взаимовыгодных условиях.

Десятки местных СМИ, встречи и переговоры на ногах, обсуждение актуальных вопросов от образования до торговли. И, конечно, особая гордость за нашу страну, промышленность и ее возможности.

Красная ленточка перерезана, Беларусь вручила символичный ключ президенту Нигерии как знак того, что первая фаза дорожной карты завершена. И глава африканского государства скажет, что это только начало.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Предполагается дальнейшая реализация второй и третьей фазы, в рамках которой уже будут создаваться современные сервисные центры с наличием мобильных бригад, которые будут обеспечивать обслуживание и ремонт техники, а также создание сборочных производств. Рассматривается строительство зерносушильных комплексов".

Абубакар Шаиб Кьяри, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Нигерии:

"У нас уже есть определенный опыт сотрудничества с Беларусью. Грузовые машины МАЗ, трактора "Беларус", которые хорошо себя показали. Я лично видел трактор "Беларус", который работал 50 лет. И мы надеемся, что эти машины также будут долго работать".

Беларусь и Нигерия укрепляют сотрудничество

Нигерия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79b70a6c-a5e4-49f1-b2bc-7434ab405d76/conversions/0e81b124-68cf-474f-ab21-b54a1b2e3a98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79b70a6c-a5e4-49f1-b2bc-7434ab405d76/conversions/0e81b124-68cf-474f-ab21-b54a1b2e3a98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79b70a6c-a5e4-49f1-b2bc-7434ab405d76/conversions/0e81b124-68cf-474f-ab21-b54a1b2e3a98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79b70a6c-a5e4-49f1-b2bc-7434ab405d76/conversions/0e81b124-68cf-474f-ab21-b54a1b2e3a98-xl-___webp_1920.webp 1920w

Курс на повышение эффективности АПК в Нигерии взяли несколько лет назад. И здесь опыт Беларуси пришелся кстати. Год назад в Минске подписали дорожную карту, а сегодня 2 тыс. тракторов, с десяток комбайнов, тысячи единиц оборудования, запчастей и прицепной техники готовятся выйти в поля.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132aa75c-0d08-421e-8a8b-ee7a576bff06/conversions/d7a19ab5-3c9c-4091-b5b3-30975b3161a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132aa75c-0d08-421e-8a8b-ee7a576bff06/conversions/d7a19ab5-3c9c-4091-b5b3-30975b3161a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132aa75c-0d08-421e-8a8b-ee7a576bff06/conversions/d7a19ab5-3c9c-4091-b5b3-30975b3161a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/132aa75c-0d08-421e-8a8b-ee7a576bff06/conversions/d7a19ab5-3c9c-4091-b5b3-30975b3161a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Когда министр сельского хозяйства Нигерии в прошлом году посетил Беларусь и нашу выставку "Белагро" по поручению президента Нигерии Болы Тинубу, увидел весь тот масштаб техники, которая производится у нас, те результаты, которые механизация сельского хозяйства дала в Беларуси. Доложил руководству и, образно говоря, было принято решение, что если белорусы идут сюда комплексно, с поддержкой, с обучением, то лучше выбрать именно белорусский вариант".

Этот момент без преувеличения исторический. Он наглядно демонстрирует, что торговые пути между двумя странами, которые когда-то казались далекими, сегодня благодаря проделанной работе и поддержке на высшем уровне прокладывают маршрут нашим отечественным брендам.

Родион Козлов, замдиректора, главный конструктор ОАО "Лидагропроммаш":

"Наше предприятие представлено двумя видами продукции: сеялка для пропашных культур, сеялка точного высева для посева кукурузы и навесной опрыскиватель ОНШ-800 с 12-метровой штангой. В принципе это та продукция, которая сегодня поможет нигерийской стороне обеспечить свою продовольственную безопасность в первую очередь".

Дмитрий Самак, начальник управления холдинга "Бобруйскагромаш":

"Мы поставляем во многие африканские страны, но текущий объем поставки в Нигерию для нас рекордный объем, поэтому этот рынок для нас очень важен. И мы надеемся, что данная поставка поможет укрепить наши позиции на данном рынке и, несомненно, приведет к продовольственной безопасности данной страны".

Новые экспортные перспективы

Белорусская техника в Нигерии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/492a7add-587d-48d8-b5ee-9b6faef10210/conversions/384fb1e6-4e53-479b-a5a5-ade3e504c50e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/492a7add-587d-48d8-b5ee-9b6faef10210/conversions/384fb1e6-4e53-479b-a5a5-ade3e504c50e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/492a7add-587d-48d8-b5ee-9b6faef10210/conversions/384fb1e6-4e53-479b-a5a5-ade3e504c50e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/492a7add-587d-48d8-b5ee-9b6faef10210/conversions/384fb1e6-4e53-479b-a5a5-ade3e504c50e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сельское хозяйство под ключ - именно с такими подходом наша страна приходит в африканские страны.

С этого начиналось наше сотрудничество с Зимбабве, где благодаря нашей технике смогли решить продовольственный вопрос и уже подсчитывают выгоду от механизации сельского хозяйства.

Олег Водчиц, представитель компании по продвижению белорусской техники в Африке:

"Преимущество наше, конечно же, это и цена, и качество. И самое важное наше преимущество, что мы одна из тех немногих, наверное, компаний, которая предлагает комплексное решение. Что значит комплексное? Это означает, что да, кто-то вам может предложить тракторы, кто-то может предложить комбайны. И мы лишь одни те немногие, кто может поставить полностью комплексно и закрыть весь вопрос для Министерства сельского хозяйства. От начала и до конца, плюс обучение. То есть мы не оставляем свою технику. Мы проводим обучение, передаем все наши знания и навыки как в обслуживании этой техники, так и в самом сельском хозяйстве непосредственно".