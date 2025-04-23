У корпорации Boeing сложности с комплектующими?

У корпорации Boeing закончились такие крепежные элементы, как болты и гайки, необходимые для самолетов 737 MAX, из-за чего выпуск этих лайнеров оказался под угрозой. Ситуация возникла из-за пожара на заводе ключевого поставщика.

Впрочем, новые поставки пришлось оплачивать по высоким ценам. Если проблема возникнет вновь и ее не получится решить, то дефицит крепежа чреват остановкой производственной линии.