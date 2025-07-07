3.77 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Уборочная началась в Беларуси. Первым к массовой жатве приступил Каменецкий район Брестской области
Автор:Редакция news.by
В Беларуси началась уборка зерновых. Первым в стране к массовой жатве приступил Каменецкий район Брестской области. Зерновой клин здесь составляет 34 тыс. га.
На очереди озимый ячмень. Культура, которая позволяет опробовать технику и запустить впервые в сезоне зерносушильные комплексы.
В 2025 году в стране все зерновые культуры и рапс предстоит убрать с площади более 2,5 млн га. В жатве, по данным Минсельхозпрода, будут участвовать 7 тыс. комбайнов.