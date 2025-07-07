Уборочная началась в Беларуси. Первым к массовой жатве приступил Каменецкий район Брестской области

В Беларуси началась уборка зерновых. Первым в стране к массовой жатве приступил Каменецкий район Брестской области. Зерновой клин здесь составляет 34 тыс. га.



На очереди озимый ячмень. Культура, которая позволяет опробовать технику и запустить впервые в сезоне зерносушильные комплексы.



В 2025 году в стране все зерновые культуры и рапс предстоит убрать с площади более 2,5 млн га. В жатве, по данным Минсельхозпрода, будут участвовать 7 тыс. комбайнов.