Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум
Автор:Редакция news.by
Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум. Такие данные озвучили аналитики Евразийского банка развития.
Уровень занятости в Беларуси повысился до более чем 68 % в I квартале 2026 года, а годом ранее он был 67,8 %. На этом фоне уровень безработицы снизился до 2,3 %.
Повышенный спрос на рабочую силу формирует предпосылки для продолжения роста зарплат. Так, в марте номинальная заработная плата выросла почти на 14,5 %, что при инфляции 5,4 % обеспечило рост реальных зарплат на 8,5 %.