Уровень газификации в Беларуси составляет почти 84 %

В Беларуси уровень газификации достиг практически 84 %. Цифра уже больше, чем у некоторых соседних стран. Сегодня природным газом в стране обеспечены все большие и малые города, а также 3 700 населенных пунктов.

14 февраля об этом, а также о развитии электроэнергетики говорили в Палате представителей.

Депутаты и руководители энергетических служб собрались на семинар-совещание. Мероприятие проходит в новом формате, чтобы комплексно и оперативно отработать поступающие от общества запросы.

Как подчеркнул спикер Игорь Сергеенко, рост качества оказываемых населению услуг ставит перед энергетической отраслью новые задачи. Это особенно востребовано в сельской местности, где люди хотят видеть равный уровень комфорта с городами.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы должны четко видеть и разграничивать те регионы, районы, населенные пункты, где с точки зрения экономической целесообразности и обоснованности необходима газификация или модернизация электросетей. Мы не вправе распылять сегодня государственные средства. Население не в полной мере информировано о перспективных планах и существующем порядке электрогазоснабжения конкретного населенного пункта домохозяйства. Эти вопросы тоже требуют нашего участия".

"Сегодня пригласили и региональных руководителей газовых служб, и региональных руководителей энергетических служб. Мы должны получить ответы о перспективах развития энергетической отрасли и о перспективах развития газификации страны, - рассказал Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Сегодня мы должны получить вопросы от специалистов, а как простой гражданин сможет и в какой период времени газифицировать свое жилье, потому что, безусловно, жизнь должна быть и в сельской местности приближена к городским комфортным условиям. Это острый вопрос, он часто поднимается".