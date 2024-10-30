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Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей

Первый в мире завод по производству летающих автомобилей строят в Китае.

Предприятие на юге страны, в Гуанчжоу, станет пока единственным в своем роде. Производственная мощность будущего проекта составит 10 тыс. единиц в год.

Компания-производитель уже выпустила первые образцы, в сентябре летающий автомобиль совершил свой первый полет. Начать продажи планируют уже в конце года.

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