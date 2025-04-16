Узнали, какие требования ставит Нацбанк Беларуси перед коммерческими банками страны

Увеличить рост инвестиционного портфеля кредитования реального сектора экономики Беларуси не менее чем на 16 % по сравнению с 2024 годом - такие задачи ставит Национальный банк перед всеми коммерческими банками страны. Об этом 16 апреля идет речь на совещании у регулятора.

"Главных задач, которые мы решением правления будем устанавливать, четыре. Первая задача - это темп роста в целом. Требования банков к экономике должны быть в параметрах 11-14 %. Второе важное направление - объем выдачи инвестиционных кредитов должен быть на 16 % выше, чем это было в 2024 году. Темп роста потребительских кредитов, за исключением кредитов на товары белорусского производства, не должен превышать 12 %. Ну и четвертое направление - в качестве основной базы такого кредитования должны выступать длинные депозиты. Поэтому темп роста по длинным депозитам, прежде всего физических лиц, должен превысить 17 %. Мы считаем, что это минимальный уровень, который банки должны достичь".