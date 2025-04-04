Узнали, когда в Беларуси перестанут действовать предельные цены на борщевой набор

Также из новшеств - законодательно закрепляется перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость. Для импортного товара устанавливается единая предельная надбавка, в которую нужно вписаться, несмотря на количество звеньев в поставке товара от границы до полки магазина. Белорусским же производителям разрешается самостоятельно формировать цены и не обращаться в госорганы за ее повышением.

"Для наших отечественных производителей предоставлена возможность не согласовывать повышение цены в случае, если они применяют норму рентабельности при калькулировании соответствующей цены. Эта норма рентабельности определяется производителями самостоятельно, исходя из фактических данных, которые у них есть за период с 2021 по 2024 года. Норма рентабельности определяется как максимальное значение рентабельности реализованной продукции за один из годов в этот период. В случае, если у производителя в этот период была отрицательная рентабельность, то цены можно повысить до безубыточного уровня".