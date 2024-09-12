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Узнали, когда в Беларуси планируют запустить цифровой рубль
Нацбанк Беларуси назвал планируемые сроки запуска цифрового рубля.
Так, в 2026 ожидается выход на платежи между юрлицами, включая трансграничные. А задача на 2027-й - запустить розничные платежи.
Сейчас идет активный этап разработки платформы.
К концу 2024 года в планах порядка 10 функций уже запрограммировать и протестировать. В пилотном проекте участвует ряд банков.
Основная задача на ближайший период - подготовить платформу и выйти на платежи между юридическими лицами.
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