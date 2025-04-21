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Узнали, сколько денег уже принесли форумы регионов Беларуси и России
Совокупный экономический эффект от форумов регионов Беларуси и России назвал заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, сообщает БЕЛТА.
Говоря о сотрудничестве стран - участниц СНГ на первом форуме регионов в Ташкенте, он отметил, что в каждой из них налажены двусторонние региональные экономические и культурные связи.
"Мы провели уже 11 форумов регионов Беларуси и России, совокупный экономический эффект от которых исчисляется на уровне 7 млрд долларов", - поделился Юрий Шулейко.
А между областями Беларуси и государствами СНГ действует более 200 документов о сотрудничестве в различных сферах.
Шулейко также напомнил, что в феврале 2024 года в Ташкенте прошел второй форум регионов Беларуси и Узбекистана. По его итогам заключили более 20 контрактов примерно на 80 млн долларов.
Двенадцатый форум регионов Беларуси и России запланирован на 25–27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде. Ранее сообщалось, что он будет посвящен прежде всего молодежной политике и наследию Великой Победы.