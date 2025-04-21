Узнали, сколько денег уже принесли форумы регионов Беларуси и России

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Совокупный экономический эффект от форумов регионов Беларуси и России назвал заместитель премьер-министра Юрий Шулейко, сообщает БЕЛТА.

Говоря о сотрудничестве стран - участниц СНГ на первом форуме регионов в Ташкенте, он отметил, что в каждой из них налажены двусторонние региональные экономические и культурные связи.

"Мы провели уже 11 форумов регионов Беларуси и России, совокупный экономический эффект от которых исчисляется на уровне 7 млрд долларов", - поделился Юрий Шулейко.

А между областями Беларуси и государствами СНГ действует более 200 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Шулейко также напомнил, что в феврале 2024 года в Ташкенте прошел второй форум регионов Беларуси и Узбекистана. По его итогам заключили более 20 контрактов примерно на 80 млн долларов.