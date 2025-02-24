В 2024 году 40 млн кВт•ч достигло потребление электроэнергии зарядными станциями для электрокаров

За 2024 год потребление электроэнергии зарядными станциями для электрокаров в Беларуси выросло в два раза и достигло 40 млн кВт•ч.

Число самих "зеленых" авто на белорусских дорогах уже превысило 23 тыс. В то же время на треть возрос объем использования электроэнергии белорусами для целей обогрева. А за пять лет этот показатель увеличился более чем в 100 раз.