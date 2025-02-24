3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
В 2024 году 40 млн кВт•ч достигло потребление электроэнергии зарядными станциями для электрокаров
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a65ade-c460-4219-a1be-0742d1233c98/conversions/2eb06586-5dbc-4699-a5fa-c2086ae54d0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a65ade-c460-4219-a1be-0742d1233c98/conversions/2eb06586-5dbc-4699-a5fa-c2086ae54d0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a65ade-c460-4219-a1be-0742d1233c98/conversions/2eb06586-5dbc-4699-a5fa-c2086ae54d0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69a65ade-c460-4219-a1be-0742d1233c98/conversions/2eb06586-5dbc-4699-a5fa-c2086ae54d0c-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЧисло самих "зеленых" авто на белорусских дорогах уже превысило 23 тыс.
зарядка электромобиля_инвато2025-02-24T07:34:03.000000Z00
За 2024 год потребление электроэнергии зарядными станциями для электрокаров в Беларуси выросло в два раза и достигло 40 млн кВт•ч.
Число самих "зеленых" авто на белорусских дорогах уже превысило 23 тыс. В то же время на треть возрос объем использования электроэнергии белорусами для целей обогрева. А за пять лет этот показатель увеличился более чем в 100 раз.
В Минэнерго отмечают, что благодаря работе собственных энергоисточников и флагмана энергосистемы - Белорусской атомной электростанции - в стране наблюдают устойчивый рост электропотребления. В 2024-м этот показатель оказался рекордным и прибавил 5 % к уровню 2023 года.