В 2024 году объем экспорта продукции резидентов "Великого камня" превысил 150 млн долларов

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Глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко в программе "Актуальное интервью" рассказал о новых достижениях, резидентах и планах развития парка на 2025 год.

По словам Александра Ярошенко в 2025 году парк пополнился шестью новыми резидентами. Один из ключевых проектов - совместное белорусско-китайское производство алюминиевых радиаторов для вакуумных печей спекания. Они используются в машиностроении, в том числе и в Беларуси, на таких предприятиях, как БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", а также в области энергетики.

Еще один значимый проект в сотрудничестве с Россией связан с производством станков с числовым программным управлением. Большая часть технологического оборудования, оснастки для реализации этого проекта также покупается в Китайской Народной Республике.

"Турецкая Республика стала 15-й страной-резидентом в 2025 году в парке "Великий Камень". Они представляют проекты в области медицинских изделий", - отметил Александр Ярошенко.

Один из крупнейших текущих проектов - строительство логистического центра Wildberries площадью 136 тыс. кв. м. Комплекс включает шесть логистических блоков и два бытовых корпуса. В реализации задействованы 15 строительных организаций, преимущественно белорусских. Как утверждает глава администрации "Великого камня", на данный момент готовность объекта составляет около 50 %.

Стоит отметить, что 54 из 147 зарегистрированных предприятий активно выпускают продукцию и оказывают услуги. Предприятия "Великого камня" поставляют свою продукцию в 19 стран мира, а в 2024 году объем поставок превысил 150 млн долларов.

"В 2025 году планируется нарастить количество резидентов до 170. Активно сейчас смотрят в нашу сторону инвесторы из Индии, - утверждает Александр Ярошенко. - Парк у нас интернациональный - 15 стран, мы активно всех призываем сюда в проект, но нам важно, чтобы и белорусские бизнесмены здесь и технологически, да и с точки зрения управления бизнесом активно впитывали в себя все те лучшие практики, которые здесь существуют".

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В 2025 году многие резиденты индустриального парка примут участие в крупных форумах, особенно тех, что проходят в Китае. Например, в Урумчи в июне пройдет ЭКСПО "Китай-Евразия", где Беларусь также будет представлена. Будут выставки и в Чунцине, и в Сиане, и, конечно, в Шанхае.