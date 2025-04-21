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3.06 BYN
3.48 BYN
В 2024 году сумма сделок на белорусском рынке лизинга впервые превысила 2,5 млрд евро
В 2024 году сумма сделок на белорусском рынке лизинга впервые превысила 2,5 млрд евро и выросла в пересчете на европейскую валюту почти на 38 %. Это абсолютный исторический максимум.
В белорусских рублях объем нового бизнеса за год вырос еще значительнее - почти на 50 % и превысил 9 млрд рублей.
При этом потребительский лизинг (покупки в лизинг физлиц) рос значительно быстрее, чем инвестиционный (договоры с юрлицами). То есть практически треть оборота рынка лизинга обеспечили физлица.