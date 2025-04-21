В 2024 году сумма сделок на белорусском рынке лизинга впервые превысила 2,5 млрд евро и выросла в пересчете на европейскую валюту почти на 38 %. Это абсолютный исторический максимум.

В белорусских рублях объем нового бизнеса за год вырос еще значительнее - почти на 50 % и превысил 9 млрд рублей.