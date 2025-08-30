3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
В 2025 году на конкурс инновационных проектов было подано 224 заявки
В Беларуси продолжается 16-й Республиканский конкурс инновационных проектов. Его цель - поддержка реализации интересных идей, а также помощь в поиске инвестиций.
Конкурс открыт для стартапов и проектов из разных сфер экономики, участвовать могут как компании, так и индивидуальные предприниматели.
Виталий Храмченков, директор Белорусского инновационного фонда:
"Республиканский конкурс инновационных проектов проводится Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Министерства образования, НАН, БРСМ. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществляет Белорусский инновационный фонд. Ежегодно мы отмечаем рост количества поданных заявок, 2025 год не стал исключением. По сравнению с 2024 годом количество заявок увеличилось на 11,5 % и составило 224 заявки. В конкурсе рассматриваются проекты различных стадий реализации, но со стратегией коммерциализации".
Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект".
По итогам участия формируется перечень проектов, впоследствии разработчикам предлагается участие в различных выставках, ярмарках и конференциях.