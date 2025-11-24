В 2026 году расходы, согласно проекту бюджета Беларуси, составят 58 733,2 млн рублей

На чем будут зарабатывать белорусы и на что будут тратить в 2006 году? 24 ноября депутаты приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на предстоящий год. Традиционно сохранена социальная направленность. В приоритете финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер по повышению качества жизни населения и поддержке многодетных семей. В Овальном зале также обсуждали доходы и расходы бюджета Фонда социальной защиты населения, а также предстоящие налоговые новации.

Какие будут доходы и расходы в 2026-м, белорусские парламентарии и профильные министры уже не раз успели обсудить в разных форматах. И вот сейчас финальная версия документа вынесена на обсуждение в Овальный зал. Экономика страны работает в условиях внешних вызовов и успешно справляется. Но на предстоящую пятилетку (а значит, уже и на следующий год) ставим цели еще амбициознее. Ждем отдачи от промышленности, сельского хозяйства и, конечно, науки.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

"Мы увеличиваем финансирование науки. Рост составит порядка 22 %. Конечно, достигнуть того уровня наукоемкости непосредственно за счет бюджетных средств, как, может быть, хотелось бы ученым, в чистом виде не получится. Поэтому и на совещании у главы государства звучало, что в этом плане должны все работать, вовлекать внебюджетные средства и средства предприятий тоже".

Бюджет-2026: социальная направленность сохранена

Бюджет прежде всего для людей. Социальная направленность сохранена и даже приумножена - расходы вырастут. В следующем году на эти цели направят почти 10,5 млрд рублей. Здравоохранение, образование, культура физическая и духовная - все то, что влияет на наше качество жизни. А еще современные социальные объекты и хорошие ровные дороги.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Значительные ассигнования уходят на строительство и выполнение мероприятий по государственной инвестпрограмме. Пополнен с увеличением дорожный фонд, и наши граждане замечают, что дороги Беларуси (не только главные, но и ведущие в районные центры) уже меняют свой облик. Это подтверждает, что обеспечивается стабильное увеличенное финансирование на данные цели".

Доходы бюджета ФСЗН вырастут

В 2026 году снова ожидаем рост доходов белорусов. Базовую ставку планируют увеличить на 10 % - то есть выше уровня инфляции. Пойдут вверх также пенсии и многие адресные выплаты. Средств в фонде социальной защиты населения хватит - его бюджет принят депутатами сразу в двух чтениях.

Как отметила зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Бартош, основной вид расходов бюджета в стране (80 с небольшим процентов) составляет выплата трудовых пенсий. 18 % в расходной части направляется на финансирование различного рода пособий. В Беларуси существует 11 видов пособий. Это и единовременные пособия, и ежемесячные пособия, которые корректируются в течение года в зависимости от роста базовой величины или средней заработной платы.

Налоговые новации: справедливый подход к каждому

Расписывая доходы и расходы, важно понимать основной источник поступления средств. Для республиканского бюджета это налоговые поступления. Некоторые ставки традиционно проиндексируют на уровень инфляции. Также введут прогрессивную шкалу подоходного налога - ставки сейчас обсуждаются и будут готовы ко второму чтению. А вот что касается других новаций, с ними депутаты и правительство уже точно определились.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Повышенные ставки по отношению к мотоциклам, это транспортный наш налог. Это и уравнивание сегодня ставок между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по транспортному налогу. Изменений достаточно много, но кардинальных, которые бы сегодня негативно сказались на деятельности наших субъектов, не будет. Налоговая нагрузка у нас останется на уровне 25,7 %, но и позволит сегодня обеспечить все расходные мероприятия, которые будут заложены республиканским бюджетом".

Цели-2026: устойчивая экономика и сохранение социальных гарантий