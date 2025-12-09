В 2026 году во Вьетнаме планируют запустить сборку тракторов BELARUS

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d740741-f310-46ad-b079-1370fbc6e2be/conversions/694060c0-f7a0-4abc-9fee-6f7083f50b65-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович по итогам переговоров во Вьетнаме заявил в "Актуальном интервью" о динамичном развитии отношений между двумя странами по всем направлениям - от силового блока до экономики и культуры.

"За последние три года отношения по линии силового блока развиваются, я хотел бы сказать, с хорошей прогрессивной направленностью вверх, динамику показывает сотрудничество и по линии Министерства внутренних дел, и по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета. И, в общем-то, все это объединяет со стороны Вьетнама Министерство общественной безопасности", - подчеркнул Александр Вольфович.

Географическая удаленность, по его словам, не мешает сотрудничеству благодаря единству взглядов. "Это не помеха для хорошей, успешной работы по вопросам двухстороннего сотрудничества, потому что Вьетнам и Беларусь объединяют единые точки и взгляды на вопросы мироустройства, на вопросы оценки геополитической ситуации, на оценку рисков, вызовов и угроз в сфере обеспечения национальной безопасности. Мы одинаково на это смотрим", - отметил госсекретарь.

Александр Вольфович:

"У нас общая историческая память. Мы видим на территории Вьетнама очень много памятников, посвященных Владимиру Ленину, Хо Ши Мину, всему, что связано с развитием Коммунистической партии. Здесь она играет ведущую роль".

Импульс отношениям, как отметил он, придали личные контакты лидеров. "Конечно, все, что связано с взаимодействием с Вьетнамом, это во многом благодаря хорошим дружеским отношениям руководства Беларуси в лице Президента Александра Лукашенко и руководства Вьетнама в лице главы ЦК Компартии товарища То Лама, который совсем недавно, в мае, был с официальным визитом на территории Республики Беларусь, где были подписаны документы о стратегическом взаимодействии", - подчеркнул Вольфович.

В экономике же важный вопрос - развертывание сборочного производства тракторов BELARUS. "В 2026 году этот вопрос прорабатывается. Товарищ То Лам заверил, что этот вопрос он держит на личном контроле и надеется, что в следующем году все-таки сборка наших тракторов на территории Вьетнама начнет функционировать", - обозначил госсекретарь.

Еще один вопрос - расширение продаж и сборочного производства МАЗ. "У нас уже есть одна товаропроводящая компания, которая занимается поставкой комплектующих, сборкой и продажей МАЗов, - заметил он. - Но, конечно, эти вопросы надо расширять и поднимать на более высокий уровень. Нужно развернуть, как и обещали вьетнамские товарищи, сборку праворульных МАЗов для продажи в третьи страны.