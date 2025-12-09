3.70 BYN
В 2026 году во Вьетнаме планируют запустить сборку тракторов BELARUS
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович по итогам переговоров во Вьетнаме заявил в "Актуальном интервью" о динамичном развитии отношений между двумя странами по всем направлениям - от силового блока до экономики и культуры.
"За последние три года отношения по линии силового блока развиваются, я хотел бы сказать, с хорошей прогрессивной направленностью вверх, динамику показывает сотрудничество и по линии Министерства внутренних дел, и по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета. И, в общем-то, все это объединяет со стороны Вьетнама Министерство общественной безопасности", - подчеркнул Александр Вольфович.
Географическая удаленность, по его словам, не мешает сотрудничеству благодаря единству взглядов. "Это не помеха для хорошей, успешной работы по вопросам двухстороннего сотрудничества, потому что Вьетнам и Беларусь объединяют единые точки и взгляды на вопросы мироустройства, на вопросы оценки геополитической ситуации, на оценку рисков, вызовов и угроз в сфере обеспечения национальной безопасности. Мы одинаково на это смотрим", - отметил госсекретарь.
Александр Вольфович:
"У нас общая историческая память. Мы видим на территории Вьетнама очень много памятников, посвященных Владимиру Ленину, Хо Ши Мину, всему, что связано с развитием Коммунистической партии. Здесь она играет ведущую роль".
Импульс отношениям, как отметил он, придали личные контакты лидеров. "Конечно, все, что связано с взаимодействием с Вьетнамом, это во многом благодаря хорошим дружеским отношениям руководства Беларуси в лице Президента Александра Лукашенко и руководства Вьетнама в лице главы ЦК Компартии товарища То Лама, который совсем недавно, в мае, был с официальным визитом на территории Республики Беларусь, где были подписаны документы о стратегическом взаимодействии", - подчеркнул Вольфович.
В экономике же важный вопрос - развертывание сборочного производства тракторов BELARUS. "В 2026 году этот вопрос прорабатывается. Товарищ То Лам заверил, что этот вопрос он держит на личном контроле и надеется, что в следующем году все-таки сборка наших тракторов на территории Вьетнама начнет функционировать", - обозначил госсекретарь.
Еще один вопрос - расширение продаж и сборочного производства МАЗ. "У нас уже есть одна товаропроводящая компания, которая занимается поставкой комплектующих, сборкой и продажей МАЗов, - заметил он. - Но, конечно, эти вопросы надо расширять и поднимать на более высокий уровень. Нужно развернуть, как и обещали вьетнамские товарищи, сборку праворульных МАЗов для продажи в третьи страны.
Также расширяется взаимодействие в культурных вопросах. "Совсем недавно вьетнамцы участвовали на площадках нашего кинофестиваля "Лiстапад". Три или четыре их фильмов показали. Вьетнамскую культуру мы продвигаем на восточноевропейский регион. А белорусскую культуру - через них на площадки Юго-Восточной Азии", - заключил Александр Вольфович.