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В Беларуси до конца 2025 года продлили регулирование цен на товары для сельского хозяйства
В Беларуси до конца 2025 года продлили регулирование максимальных и предельных надбавок к отпускной цене производителя или импортера на товары для сельского хозяйства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 декабря 2024 года № 1012, сообщает БЕЛТА.
Ранее надбавки были установлены на транспорт, машины и оборудование, запчасти, агрегаты, средства защиты растений, кормовые добавки, ветпрепараты для сельхозживотных, подсолнечный, соевый и рапсовый шрот и другие товары. Предельные максимальные оптовые надбавки составляли 20 %, а для импортеров они не должны были превышать 25 %.
Постановление вступает в силу с 30 декабря.
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