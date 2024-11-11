В Беларуси до конца 2025 года продлили регулирование цен на товары для сельского хозяйства

В Беларуси до конца 2025 года продлили регулирование максимальных и предельных надбавок к отпускной цене производителя или импортера на товары для сельского хозяйства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 декабря 2024 года № 1012, сообщает БЕЛТА .

Ранее надбавки были установлены на транспорт, машины и оборудование, запчасти, агрегаты, средства защиты растений, кормовые добавки, ветпрепараты для сельхозживотных, подсолнечный, соевый и рапсовый шрот и другие товары. Предельные максимальные оптовые надбавки составляли 20 %, а для импортеров они не должны были превышать 25 %.