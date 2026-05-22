В Беларуси доля женщин-предпринимателей за пять лет увеличилась до 42 %

В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За пять лет она увеличилась до 42 %, сообщает Минэкономики.

Около 85 тыс. белорусок сегодня занимаются бизнесом: консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство, туризм.

Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии - и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT.

