В Беларуси доля женщин-предпринимателей за пять лет увеличилась до 42 %
Автор:Редакция news.by
В Беларуси растет доля женщин-предпринимателей. За пять лет она увеличилась до 42 %, сообщает Минэкономики.
Около 85 тыс. белорусок сегодня занимаются бизнесом: консалтингом, рекламой, дизайном, а также развивают индустрию красоты, швейное производство, туризм.
Но с каждым годом представительницы прекрасного пола все активнее осваивают традиционно мужские профессии - и в сфере грузоперевозок, и в промышленности, и в IT.