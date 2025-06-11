Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

В Беларуси допущена к использованию первая программная касса для такси

В Беларуси допущена к использованию первая программная касса для автомобилей-такси, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Она обеспечивает автоматический подсчет суммы платы за проезд путем обработки навигационных данных, работу с электронными информационными системами.

Программная касса - полноценная замена кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометром.

Если перевозчики автомобилями-такси не успевают до 1 июля приобрести новые кассовые суммирующие аппараты, совмещенные с таксометрами, либо доработать старые, использование такой программной кассы позволит им обеспечить соблюдение требований законодательства и продолжить работу.

МНСоплататакси