В Беларуси допущена к использованию первая программная касса для такси

В Беларуси допущена к использованию первая программная касса для автомобилей-такси, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Она обеспечивает автоматический подсчет суммы платы за проезд путем обработки навигационных данных, работу с электронными информационными системами.

Программная касса - полноценная замена кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометром.