3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
В Беларуси допущена к использованию первая программная касса для такси
В Беларуси допущена к использованию первая программная касса для автомобилей-такси, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Она обеспечивает автоматический подсчет суммы платы за проезд путем обработки навигационных данных, работу с электронными информационными системами.
Программная касса - полноценная замена кассовых суммирующих аппаратов, совмещенных с таксометром.
Если перевозчики автомобилями-такси не успевают до 1 июля приобрести новые кассовые суммирующие аппараты, совмещенные с таксометрами, либо доработать старые, использование такой программной кассы позволит им обеспечить соблюдение требований законодательства и продолжить работу.