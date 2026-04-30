В Беларуси экспорт товаров и услуг в январе-феврале вырос на 13 %

Благоприятная ценовая конъюнктура на ключевые экспортные позиции Беларуси позволила на старте года нарастить поставки за рубеж. Продукция в мире подорожала - это обеспечило нашим экспортерам большую выручку.

За два первых месяца 2026 года экспорт товаров и услуг увеличился на 13 %. Для Беларуси это одно из важнейших условий развития. Экспорт дает валюту, без которой страна и экономика жить не могут.

Расскажем, какие рынки для нас в приоритете.

Поставки за рубеж

Плюс 13 % - столько добавили к экспортной выручке первые месяцы года, а это почти 1 млрд долларов свыше той прибыли, которую обеспечили продажи за рубеж ровно год назад. Глобальные цены на продовольствие продолжают расти - их "разгоняет" конфликт на Ближнем Востоке. Но даже при таких значениях за белорусский товар готовы платить.

Чуть больше 6 млрд долларов уже успели заработать поставщики белорусских товаров, что соответствует росту почти в 9 % к уровню января-февраля 2025 года. Еще большую выгоду традиционно принесли услуги - плюс почти 30 % к прошлогодним показателям. Транспорт, строительство и высокие технологии - вот что стандартно "выстреливает" за границей. Белорусы строят, перевозят грузы, оказывают ИТ-услуги. И что важно, в этом сегменте продаж сальдо, как правило, всегда положительное - экспорт превышает импорт. А значит, наши компетенции загранице нужны! 2026 год продолжает тенденцию роста поставок, а на экспортной карте мира появляются новые участники, готовые пробовать белорусский продукт.

Виталий Вабищевич, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"В 2025 году порядка 65 % белорусского экспорта пришлось на страны СНГ. При этом важно отметить не только рост экспорта в этот регион, но и сохранение положительного сальдо. Мы экспортируем на 2,5 млрд больше в страны СНГ, чем импортируем. На страны СНГ в нашей статистике приходится 35 %. Сегодня мы четко видим, куда Беларусь идет: это страны дальней дуги, Африка, Южная Америка, страны АСЕАН и Юго-Восточная Азия".

Виталий Вабищевич

Но мало продать белорусский товар - нужно еще в срок получить за него деньги. Иначе весь эффект от роста продаж, новых рынков и покупателей сводится к нулю. Дебиторская задолженность недопустима - об этом не раз говорилось на высшем уровне. Но реальность (а это высочайшая глобальная конкуренция) такова, что покупатель немного хитрит, борясь за отсрочки платежей. Кто-то ведь да согласится! А в итоге возврат денег может обернуться даже не годами - десятилетиями ожиданий. Такова мировая практика. В белорусских реалиях в случае негативного развития событий это занимает порядка трех лет. Поэтому все больше компаний предпочитают страховать экспортные риски.

Александр Тимошишин, заместитель гендиректора белорусского РУП экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант":

"У нас более 250 постоянных клиентов-экспортеров. География нашего взаимодействия составляет порядка 15-17 стран. Как правило, это страны, где действительно этот риск есть. Понятно, что это не торговые дома, не аффилированные лица, это покупатели, которые делают первые шаги по взаимодействию с белорусскими экспортерами".