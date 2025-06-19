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В Беларуси господдержка малого и среднего бизнеса увеличится на 21,4 %
Автор:Редакция news.by
В Беларуси господдержка малого и среднего бизнеса увеличится на 21,4 %news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c944ef11-dc14-4581-91d8-7b949af8f35c/conversions/2950a69d-778b-4b09-ba5c-7372f1eb43aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c944ef11-dc14-4581-91d8-7b949af8f35c/conversions/2950a69d-778b-4b09-ba5c-7372f1eb43aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c944ef11-dc14-4581-91d8-7b949af8f35c/conversions/2950a69d-778b-4b09-ba5c-7372f1eb43aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c944ef11-dc14-4581-91d8-7b949af8f35c/conversions/2950a69d-778b-4b09-ba5c-7372f1eb43aa-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси вырастет господдержка малого и среднего бизнеса. Финансирование соответствующей госпрограммы в нынешнем году увеличивается на более чем 20 %. И составит свыше 9 млрд 600 млн рублей.
В том числе, госпрограмма подразумевает выделение кредитов. Кроме этого, с 1 октября 2024 года начали действовать и новые механизмы поддержки. Малое и среднее предпринимательство в Беларуси - перспективно развивающийся сектор экономики. К 2040 году предусмотрено увеличение его вклада в ВВП Беларуси до 40 %.