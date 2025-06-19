В Беларуси господдержка малого и среднего бизнеса увеличится на 21,4 %

В Беларуси вырастет господдержка малого и среднего бизнеса. Финансирование соответствующей госпрограммы в нынешнем году увеличивается на более чем 20 %. И составит свыше 9 млрд 600 млн рублей.

В том числе, госпрограмма подразумевает выделение кредитов. Кроме этого, с 1 октября 2024 года начали действовать и новые механизмы поддержки. Малое и среднее предпринимательство в Беларуси - перспективно развивающийся сектор экономики. К 2040 году предусмотрено увеличение его вклада в ВВП Беларуси до 40 %.