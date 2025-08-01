В Беларуси намолочено 2 млн тонн зерна

По оперативным данным на 2 августа, на полях Беларуси намолочено 2 млн 47 тыс. т зерна. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.

"Средняя урожайность выше предыдущего года на 8,4 ц/га", - сказали в пресс-службе.

Вклад в общий каравай каждой области: Витебская - 108 тыс. т, Могилевская - 191 тыс. т, Гомельская - 244 тыс. т, Минская - 427 тыс. т, Гродненская - 476 тыс. т, Брестская - 601 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 24 % площадей, что составляет 483 тыс. га.

Озимый ячмень убран на 95 % площадей. Намолочено 926 тыс. т урожайностью 39,8 ц/га, что также выше прошлогоднего на 7,5 ц/га. Озимый рапс на зерно убран на 201 тыс. га (53 % всей площади), с которых намолочено 444 тыс. т.

Вытереблено льна на 18 тыс. га, что составляет 37 % запланированных площадей.