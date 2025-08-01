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В Беларуси намолочено 2 млн тонн зерна
По оперативным данным на 2 августа, на полях Беларуси намолочено 2 млн 47 тыс. т зерна. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода.
"Средняя урожайность выше предыдущего года на 8,4 ц/га", - сказали в пресс-службе.
Вклад в общий каравай каждой области: Витебская - 108 тыс. т, Могилевская - 191 тыс. т, Гомельская - 244 тыс. т, Минская - 427 тыс. т, Гродненская - 476 тыс. т, Брестская - 601 тыс. т.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 24 % площадей, что составляет 483 тыс. га.
Озимый ячмень убран на 95 % площадей. Намолочено 926 тыс. т урожайностью 39,8 ц/га, что также выше прошлогоднего на 7,5 ц/га. Озимый рапс на зерно убран на 201 тыс. га (53 % всей площади), с которых намолочено 444 тыс. т.
Вытереблено льна на 18 тыс. га, что составляет 37 % запланированных площадей.
Скошено трав второго укоса на площади 820 тыс. га - 77 % плана. Заготовлено сена 290 тыс. т (40 % плана), сенажа - 10 млн 954 тыс. т (78 % плана), в том числе в полимерной упаковке 308 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 3 млн 317 тыс. т - 33 % плана.