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В Беларуси намолочено более 3,7 млн тонн зерна вместе с рапсом
Автор:Редакция news.by
"Каравай-2025" уже превысил 3,7 млн тонн зерна вместе с рапсом. Зерновые и зернобобовые культуры, без кукурузы, гречихи и проса, убраны с 37 % площадей.
Брестская область первой перешагнула миллионный рубеж. К важной отметке в первый миллион по намолоту приближаются Гродненский и столичный регионы. Гомельская и Могилевская области по состоянию на сегодняшние утро отправили в закрома 460 и 423 тысячи тонн соответственно. Витебский регион приближается к отметке в 300 тысяч.
Также на полях страны вытереблено льна на 23 тыс. гектаров, что составляет 48 % от запланированных площадей. Скошено трав второго укоса более 80 % от плана. Заготовлено 305 тысяч тонн сена и более трёх миллионов травяных кормов.