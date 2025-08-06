В Беларуси намолочено более 3,7 млн тонн зерна вместе с рапсом

"Каравай-2025" уже превысил 3,7 млн тонн зерна вместе с рапсом. Зерновые и зернобобовые культуры, без кукурузы, гречихи и проса, убраны с 37 % площадей.

Брестская область первой перешагнула миллионный рубеж. К важной отметке в первый миллион по намолоту приближаются Гродненский и столичный регионы. Гомельская и Могилевская области по состоянию на сегодняшние утро отправили в закрома 460 и 423 тысячи тонн соответственно. Витебский регион приближается к отметке в 300 тысяч.