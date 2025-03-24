В Беларуси нет ограничений на прием долларов старого образца - заявил Головченко

В Беларуси нет ограничений на прием долларов старого образца. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Могу со всей ответственностью заявить, что в политике валютно-обменных операций с физическими лицами никаких ограничений или изменений не вводилось, не вводится и вводиться не будет. У нас нет никаких инструкций или ограничений по приему тех или иных долларовых купюр, связанных с их годом выпуска. Циркулируют и те, и другие. Банки обязаны принимать и принимают купюры любого образца, если они являются платежеспособными, то есть обладают признаками платежеспособности", - сказал Роман Головченко.

Все банки работают по правилам, предусмотренным заключенным ими под эгидой Ассоциации белорусских банков соглашением об использовании единого перечня признаков платежности банкнот в иностранной валюте, в рамках которого требования к приему долларов США единые. "Это соглашение было направлено на то, чтобы не только унифицировать требования, но и сделать их более "лайтовыми". Чтобы они не были избыточными. Конечно, есть такой сегмент, как поврежденные купюры, которые не обладают признаками платежеспособности. Раньше этой проблемы вообще не было в связи с тем, что банки могли проводить обмен такой валюты за рубежом на новые купюры. Сейчас это по известным причинам осложнено. Тем не менее могу сообщить, что Беларусбанк недавно открыл операции по приему поврежденных купюр на инкассо, то есть обмен на неповрежденные, но, естественно, эта услуга платная и есть определенная комиссия", - отметил председатель правления Нацбанка.

Если нет дефектов и повреждений, то для банков нет разницы между долларовыми купюрами старого образца и нового, подчеркнул он. "Если какие-то вопросы возникают, они чаще всего связаны с так называемым человеческим фактором. Но Национальный банк очень тщательно отслеживает эту ситуацию, буквально в ежедневном режиме, дает соответствующие установки банкам. Работает колл-центр, в который можно направлять вопросы и возможные жалобы. Но в целом проблема не имеет системного характера", - заявил Роман Головченко.