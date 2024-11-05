Экономика Евразийского региона в 2024 году растет темпами выше среднемировых. В четверг, 5 декабря, аналитики Евразийского банка развития говорили в Алматы о главных драйверах роста и рисках на следующий год. В Беларуси отмечается высокая инвестактивность, и она сохранится и в следующем году. Евразийский банк развития также среди тех, кто активно готов вкладывать в новые инфраструктурные проекты.

Аналитики оценили экономику Евразийского региона

Инвестиции нужны для развития экономики в целом и отдельных отраслей в частности. Беларусь, верстая годовые планы, особое внимание уделяет капиталовложениям - и внутренним, и внешним. И важно, чтобы эти планы и государства, и бизнеса совпадали по интересам. ЕАБР один из активных инвесторов белорусской экономики. Сотрудничеству более десятка лет. И в портфеле ряд проектов, в том числе и долгосрочных. Взять хотя бы инфраструктурный логистический комплекс "Прилесье" в 70 млн долларов. 10 из них освоены в этом году.

ЕАБР, оценивая работу за 2024 год, уже планирует следующий. Так, в Беларуси обсуждается новый проект на 170 млн долларов с группой компаний "Содружество". Это касается предприятий АПК. Не секрет, что наша страна сильна в этой сфере, а модернизация линий расширит линейку переработки, сделав продукцию более конкурентоспособной на рынке ЕАЭС и внешних.

Ярослав Мандрон, зампредседателя правления ЕАБР:

"В Беларуси у нас сейчас за последние три года накопленный портфель 523 млн долларов. Если посмотреть вообще всю нашу историю взаимодействия с Беларусью, то тоже интересные цифры. Мы за 13 лет работы в Беларуси сделали такой же объем инвестиций, который сделал Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития за 20 лет. Поэтому у нас хороший накопленный опыт работы в Беларуси. Фокус 2024 года - это принципиальный акцент на частные проекты. Мы можем выделить там четыре крупных направления. Это финансирование инфраструктуры частных компаний, связанных с расширением производства. Это около 170 млн долларов. Мы планируем в этом году выделить средства на эти направления".

Кредитный портфель на 5 лет - 10,9 млрд долларов

Приоритет банковских вложений - это инфраструктурные проекты, в АПК и зеленой энергетике. На этот год планировали 3 млрд долларов. В планах на 5 лет инвестировать почти 11 млрд. Это в целом по Евразийскому региону.

Николай Подгузов, председатель правления ЕАБР:

"Что касается проектов, связанных с дорожной инфраструктурой, то они в приоритете деятельности банка. И мы здесь готовы подключаться и с помощью каких-то грантовых инструментов, и с помощью дальнейших тем по финансированию. Но мы фокусируемся сейчас на поддержке проектов частного сектора в Беларуси. Если какая-то модель ГЧП (государственно-частного партнерства) будет складываться по этому проекту, то мы, конечно, подключимся".

Темпы роста экономики Беларуси высокие

Что касается экономического развития за 2024 год, то банк ожидает рекордный по шести 6 странам Евразийского региона рост экономик более 4 %, и это самый высокий показатель за 12 лет. У Беларуси рост ВВП 4,3 %. Это при том, что в начале года банк давал нам чуть более 2 %.

Алексей Кузнецов, старший экономист ЕАБР:

"Все основные отрасли промышленности работают на максимуме, выпуск увеличивается во всех отраслях. Кроме того, сохраняется высокий внутренний спрос в экономике. Заработные оплаты растут двузначными темпами, сохраняются достаточно комфортные процентные ставки для ведения бизнеса, для потребительских кредитов. И также инвестиционная активность начинает увеличиваться, набирает обороты. В следующем году мы ожидаем, что инвестиционная активность еще больше ускорится, особенно на фоне принятых властями новых мер по компенсации части инвестиционных расходов, по отмене НДС на ввозимое технологическое оборудование. Меры властей и политика, которая сейчас проводится, а также внешние условия, конечно же, способствуют активному, быстрому динамичному росту Республики Беларусь".

Важно активно работать на новых рынках