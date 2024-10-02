В Беларуси операторов сотовой связи наделят правом предоставлять микрозаймы

Операторов сотовой связи наделят правом предоставлять микрозаймы.

Об этом сообщил журналистам член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Алексей Райко, комментируя новации законопроекта "О потребительском кредите (микрозайме)". 2 октября депутаты приняли его в первом чтении, сообщает БЕЛТА.

"Сфера деятельности этого законопроекта распространяется на банки, ломбарды, предоставляющие займы под залог имущества, а также на операторов сотовой связи. Операторов планируется наделить правом предоставлять микрозаймы, - рассказал Алексей Райко. - Основной нормой, содержащейся в законопроекте, является информирование граждан на всех этапах: от момента заключения кредитного договора либо договора потребительского микрозайма до момента исполнения своих обязательств. Также вводится понятие дополнительных платных услуг, кредитного договора, который содержит в себе нормы о том, что потребительский кредит, микрозайм может быть выдан только в белорусских рублях без использования эквивалента в иностранной валюте".

По его словам, закрепляется норма партнерских программ. "Когда банки могут расширить свое присутствие в регионах, в целом по стране через партнерские соглашения. Вводится одна из новелл, которая не использовалась ранее - предоставление отсрочек по платежам. Отсрочка будет предоставляться в трудных жизненных ситуациях: потеря работы, смерть супруга или супруги, увеличение лиц, находящихся на иждивении, временная нетрудоспособность свыше 40 дней, а также признание кредитополучателя инвалидом в соответствии с законодательством. Это новая норма, которая нигде ранее не была представлена в нормативных правовых документах и которая позволит еще больше усилить защиту прав потребителей", - дополнил депутат.

В проекте закона существующие подходы к порядку предоставления микрозаймов унифицированы с подходами к предоставлению потребительских кредитов. Принятие норм, установленных проектом закона, будет способствовать развитию потребительского кредитования (микрофинансирования), расширению его доступности, оказанию более качественных услуг банками и микрофинансовыми организациями, а также сократит количество обращений граждан, содержащих жалобы на некачественное оказание услуг организациями-партнерами.