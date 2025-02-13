В Беларуси определили порядок установления квот для нанимателей по приему на работу инвалидов

Правительством определен порядок установления квот для нанимателей по приему на работу инвалидов. Это обусловлено постановлением Совета Министров от 13 февраля 2025 года №91, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты разъяснили, что в данном случае квота - это количество рабочих мест в процентах от списочной численности работников, установленное Минским городским исполнительным комитетом, городскими (городов областного подчинения) и районными исполнительными комитетами. Наниматель обязан выделить и (или) создать эти места для трудоустройства и занятости инвалидов.

Квота устанавливается для нанимателей всех форм собственности при списочной численности работников от 100 человек и более. Квота не устанавливается для общественных объединений инвалидов, их организационных структур и образованных ими коммерческих организаций, некоммерческих организаций, бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Решения по количеству квот на очередной год для конкретного нанимателя принимаются местными органами власти ежегодно не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Квоты для приема на работу инвалидов на 2025 год устанавливаются не позднее 1 апреля 2025 года.

Размер квоты не может превышать 3 % от списочной численности работников организации .

В Минтруда обратили внимание, что при исчислении квоты в списочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам аттестации рабочих мест. Также крупным нанимателям, имеющим разветвленную сеть структурных подразделений по стране, предоставлено право самостоятельно распределять установленную квоту между обособленными подразделениями.

При трудоустройстве одного инвалида I группы исполнение квоты будет считаться выполненным в размере, кратном трем рабочим местам для трудоустройства инвалидов, инвалида II группы - двум рабочим местам.

Квота может быть изменена с учетом поступивших от нанимателей ходатайств о наступлении объективных условий (причин) невозможности выполнения квоты.

Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты может осуществляться нанимателями как на основании прямого обращения инвалидов к ним, так и по направлению органов по труду, занятости и социальной защите.