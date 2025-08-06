В Беларуси парк электромобилей к 2026 году может вырасти до 48 тыс.

Парк электромобилей в Беларуси к 2026 году может вырасти до 48 тыс. - такие прогнозы делают специалисты с учетом текущей динамики роста электрокаров.

По состоянию на июль в стране зарегистрировано практически 34 тысячи зеленых авто. И почти 42 % из них - только за последний год.