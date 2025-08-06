3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
В Беларуси парк электромобилей к 2026 году может вырасти до 48 тыс.
Автор:Редакция news.by
Парк электромобилей в Беларуси к 2026 году может вырасти до 48 тыс. - такие прогнозы делают специалисты с учетом текущей динамики роста электрокаров.
По состоянию на июль в стране зарегистрировано практически 34 тысячи зеленых авто. И почти 42 % из них - только за последний год.
Отметим, качественно новый этап развитие электротранспорта демонстрирует после принятия указа Президента. За пятилетний период действия документа перешли от экспериментальной стадии к массовому внедрению экологичного транспорта.