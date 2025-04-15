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В Беларуси планируют вовлечь в хозоборот свыше 750 тыс. дополнительных гектаров земли
Свыше 750 тыс. дополнительных гектаров земли планируют вовлечь в хозоборот в Беларуси. Речь об участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью.
Как показали проверки Комитета госконтроля, работа проводится недостаточно эффективно, порой формально. Лесники отмахиваются, мол, такие насаждения в лесной фонд брать не будем, упираются и аграрии: земля не подходит для возделывания. Специалисты КГК предложили собрать всех заинтересованных, а окончательное решение оставить за специальной комиссией.
Среди поручений Президента также наведение порядка на обводненных землях. Их нужно не только благоустроить, но при возможности вовлечь в хозоборот при экономической целесообразности.