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В Беларуси планируют вовлечь в хозоборот свыше 750 тыс. дополнительных гектаров земли

Свыше 750 тыс. дополнительных гектаров земли планируют вовлечь в хозоборот в Беларуси. Речь об участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью.

Как показали проверки Комитета госконтроля, работа проводится недостаточно эффективно, порой формально. Лесники отмахиваются, мол, такие насаждения в лесной фонд брать не будем, упираются и аграрии: земля не подходит для возделывания. Специалисты КГК предложили собрать всех заинтересованных, а окончательное решение оставить за специальной комиссией.

Среди поручений Президента также наведение порядка на обводненных землях. Их нужно не только благоустроить, но при возможности вовлечь в хозоборот при экономической целесообразности.

Земля