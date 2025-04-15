В Беларуси планируют вовлечь в хозоборот свыше 750 тыс. дополнительных гектаров земли

Свыше 750 тыс. дополнительных гектаров земли планируют вовлечь в хозоборот в Беларуси. Речь об участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью.

Как показали проверки Комитета госконтроля, работа проводится недостаточно эффективно, порой формально. Лесники отмахиваются, мол, такие насаждения в лесной фонд брать не будем, упираются и аграрии: земля не подходит для возделывания. Специалисты КГК предложили собрать всех заинтересованных, а окончательное решение оставить за специальной комиссией.