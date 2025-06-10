В Беларуси плательщики налога на профдоход могут доплачивать взносы в ФСЗН

В Беларуси поддержаны новации в государственном соцстраховании и пенсионном обеспечении. Так, теперь физлица, которые платят налог на профессиональный доход, могут добровольно доплачивать взносы на пенсионное страхование, чтобы обеспечить себе будущую пенсию.

Изменения коснулись и индивидуальных предпринимателей: если годовой доход ИП меньше 12 минимальных зарплат, взносы будут составлять 35 % от фактического дохода. А если доход выше, то взносы должны быть не менее 12 минимальных зарплат, но ИП может выбрать уплату из большей суммы по своему желанию.

Для ИП, которые платят единый налог, взносы составляют не менее 35 % от МЗП за месяцы уплаты налога. При этом процессы взаимодействия с Фондом социальной защиты населения будут полностью автоматизированы, а срок уплаты взносов в Фонд перенесен с 1 марта на 31 марта следующего за отчетным года.