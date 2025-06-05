В Беларуси повысился индекс делового оптимизма. Частный сектор экономики работает устойчиво благодаря конструктивному диалогу бизнеса и государства. Сегодня об этом говорили в рамках Ассамблеи деловых кругов - традиционной площадки для обсуждения волнующих вопросов. Например, это 713 постановление о ценовом регулировании и защита внутреннего рынка. Звучали также мнения о механизмах господдержки своего дела. Главная тема панельной дискуссии - "Инвестиции. Инновации. Технологии".

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства":

"Значение индекса делового оптимизма выросло в плюсовой категории 0,03 %. Мы видим отсюда и рост, и регистрацию субъектов хозяйствования, и долгосрочные перспективы сотрудничества и продления контрактов. Валовая выручка товаров, работ, услуг составила более 309 предварительно. Но мы видим и рекордный рост ВВП малого и среднего бизнеса - 27,4 %. А это все наша слаженная работа с государством. Мы видим, что это откровенный, честный, конкретный, конструктивный диалог бизнеса власти, который проходит".

Петр Арушаньянц, гендиректор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

"На сегодняшний момент есть различные площадки, которые достаточно эффективно работают по выработке механизмов развития, поддержки, содействия развитию малому и среднему бизнесу. Это и финансовые инструменты, это не финансовые инструменты, это различные информационные площадки, переговорные площадки. Все это способствует эффективному развитию".