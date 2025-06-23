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В Беларуси пояснили автомобилистам, как читать паспорт качества топлива
Эксперты Госстандарта при участии специалистов сети АЗС "Газпромнефть" в Беларуси разработали подробную инструкцию, как читать паспорта качества топлива. Она подскажет, на какие параметры стоит обратить внимание автомобилисту, чтобы убедиться в качестве бензина или дизтоплива, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по стандартизации.
Паспорт качества топлива сопровождает каждую партию нефтепродуктов, поставляемую на АЗС. Этот документ должен находиться на всех автозаправочных станциях и предъявляться по первому требованию потребителя. В паспорте указаны данные о том, где было произведено топливо, кем поставлено на заправочную станцию, соответствует ли оно пятому экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду. Инструкция поможет потребителям разобраться в специализированной технической информации.
"Главная цель нашего проекта - улучшить осведомленность водителей в вопросах топливной безопасности. Наглядная инструкция подскажет, на какие параметры топлива нужно обратить внимание, поможет разобраться в значениях и показателях", - прокомментировал первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак.
Памятку "Как читать паспорт качества топлива" можно скачать на сайтах Госстандарта и сети АЗС "Газпромнефть" в Беларуси, также с ней можно ознакомиться на всех автозаправочных станциях сети.