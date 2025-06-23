В Беларуси пояснили автомобилистам, как читать паспорт качества топлива

Эксперты Госстандарта при участии специалистов сети АЗС "Газпромнефть" в Беларуси разработали подробную инструкцию, как читать паспорта качества топлива. Она подскажет, на какие параметры стоит обратить внимание автомобилисту, чтобы убедиться в качестве бензина или дизтоплива, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по стандартизации.

Паспорт качества топлива сопровождает каждую партию нефтепродуктов, поставляемую на АЗС. Этот документ должен находиться на всех автозаправочных станциях и предъявляться по первому требованию потребителя. В паспорте указаны данные о том, где было произведено топливо, кем поставлено на заправочную станцию, соответствует ли оно пятому экологическому классу, действующим стандартам и заявленному продавцом виду. Инструкция поможет потребителям разобраться в специализированной технической информации.

"Главная цель нашего проекта - улучшить осведомленность водителей в вопросах топливной безопасности. Наглядная инструкция подскажет, на какие параметры топлива нужно обратить внимание, поможет разобраться в значениях и показателях", - прокомментировал первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак.