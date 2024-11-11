В Беларуси продлили пилотный проект по маркировке ювелирных изделий

Маркировать эту группу товаров впервые начали в 2019 году. Это было необходимо не только для прослеживаемости изделий от производства до продажи, но и для удобства покупателей. Например, маркированную ювелирку можно продавать в интернете, тем самым у покупателей есть возможность с помощью мобильного приложения проверить подлинность и заявленные продавцом параметры изделия.