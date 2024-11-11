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В Беларуси продлили пилотный проект по маркировке ювелирных изделий

Правительство Беларуси продлило пилотный проект по маркировке ювелирных изделий. Планировалось, что он закончится 31 декабря 2024 года. Новый срок - 30 июня 2025 года.

Маркировать эту группу товаров впервые начали в 2019 году. Это было необходимо не только для прослеживаемости изделий от производства до продажи, но и для удобства покупателей. Например, маркированную ювелирку можно продавать в интернете, тем самым у покупателей есть возможность с помощью мобильного приложения проверить подлинность и заявленные продавцом параметры изделия.

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