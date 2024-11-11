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В Беларуси продлили возможность расчетов в валюте при грузоперевозках
Правительство продлило разрешение производить расчеты в валюте при грузоперевозках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №8/2 от 8 января 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.
Документ вносит изменения в постановления Совета Министров и Национального банка №392/7 от 6 июля 2021 года и №231/12 от 1 апреля 2024 года.
В частности, документом продлено на год, до 1 января 2026 года, разрешение производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках. Юрлица и индивидуальные предприниматели - резиденты могут использовать иностранную валюту при проведении расчетов с юрлицами и ИП - резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов страны, а также за пределами Беларуси, при транзите через ее территорию.
Кроме того, Министерству транспорта и коммуникаций предоставлено право в пределах компетенции разъяснять вопросы применения соответствующего постановления.
Еще на год, по 31 декабря 2025 года, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов и являющиеся резидентами Беларуси, вправе снимать со своих счетов, открытых в банках страны, и использовать на территории Беларуси наличную иностранную валюту (доллары США, евро) для расчетов с нерезидентами по валютным договорам импорта услуг по международной автомобильной перевозке грузов, осуществляемой с учетом установленных актами законодательства особенностей в части совершения грузовых операций и (или) перецепки на территории Беларуси.
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