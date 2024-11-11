В Беларуси продлили возможность расчетов в валюте при грузоперевозках

Правительство продлило разрешение производить расчеты в валюте при грузоперевозках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Национального банка №8/2 от 8 января 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Документ вносит изменения в постановления Совета Министров и Национального банка №392/7 от 6 июля 2021 года и №231/12 от 1 апреля 2024 года.

В частности, документом продлено на год, до 1 января 2026 года, разрешение производить расчеты в валюте между резидентами при грузоперевозках. Юрлица и индивидуальные предприниматели - резиденты могут использовать иностранную валюту при проведении расчетов с юрлицами и ИП - резидентами, осуществляющими транспортную и (или) транспортно-экспедиционную деятельность, за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределы и из-за пределов страны, а также за пределами Беларуси, при транзите через ее территорию.

Кроме того, Министерству транспорта и коммуникаций предоставлено право в пределах компетенции разъяснять вопросы применения соответствующего постановления.