3.66 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
В Беларуси скорректировали действующую систему регулирования цен
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Правительство Беларуси скорректировало действующую систему регулирование цен. Постановление подписал премьер-министр.
Изменения коснулись как производителей, так и торговли. Но новации сохранили ключевую цель документа - обеспечить ценовую доступность товаров для населения и учесть интересы всех участников рынка.
Перечень регулируемых позиций стал на сотню меньше. Для производителей устанавливается предельная норма рентабельности, при применении которой не требуется согласования повышения цен с госорганами.
Также законодательно закрепили перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость. На импортируемую продукцию установили единую предельную надбавку вне зависимости от количества звеньев в поставке товара от границы до полки.