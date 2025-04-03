Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси скорректировали действующую систему регулирования цен

Правительство Беларуси скорректировало действующую систему регулирование цен. Постановление подписал премьер-министр.

Изменения коснулись как производителей, так и торговли. Но новации сохранили ключевую цель документа - обеспечить ценовую доступность товаров для населения и учесть интересы всех участников рынка.

Перечень регулируемых позиций стал на сотню меньше. Для производителей устанавливается предельная норма рентабельности, при применении которой не требуется согласования повышения цен с госорганами.

Также законодательно закрепили перечень затрат, которые запрещено включать в себестоимость. На импортируемую продукцию установили единую предельную надбавку вне зависимости от количества звеньев в поставке товара от границы до полки.

ценыденьги