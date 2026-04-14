В Беларуси скорректировали цены на скупку драгметаллов у населения

Минфин Беларуси скорректировал цены на скупку драгметаллов у населения. Тарифы на скупку золота в изделиях и ломе вырастут, а на платину и серебро, наоборот, понизятся.

Новации касаются исключительно операций скупки у граждан (не банками и не кредитно-финансовыми организациями) и не распространяется на куплю-продажу мерных слитков и монет.

Например, 585-я проба золота теперь оценивается в 238 рублей. Цена на самую ходовую 925-ю пробу серебра снизилась до 5,86 копеек за грамм.